Lavreysen verslaat Hoogland in Europese sprintfinale

Van Gaal (70) lost Advocaat af als oudste bondscoach van Oranje

20:54 Louis van Gaal heeft Dick Advocaat vrijdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland afgelost als oudste bondscoach van het Nederlands elftal. De Amsterdammer is nu 70 jaar en 61 dagen oud. Advocaat was tijdens zijn laatste interland als eindverantwoordelijke van Oranje, op 14 november 2017 tegen Roemenië, 70 jaar en 48 dagen.