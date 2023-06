Lazio aast op PSV’er Joey Veerman

Buikpijn door Russische vrouwenfi­na­le in Rosmalen: ‘Het is niet jullie oorlog’

Een finale tussen twee Russinnen, dat kan in het tennis gebeuren. Maar voor de gevluchte Oekraïense sportjournaliste Daria Meshcheriakova vormde het centercourt in Rosmalen een frustrerende aanblik. ,,Russische atleten móéten zich uitspreken over de oorlog.”