Lazio door in Europa na eigen goal Nice in blessuretijd

Stefan de Vrij (Lazio) speelde de hele wedstrijd, Wesley Sneijder (Nice) werd in de matige wedstrijd na 66 minuten gewisseld.



De Vrij was voor het eerst aanvoerder van Lazio. Tegenover Sky Italia wilde de verdediger weinig los laten over zijn toekomst in Rome, waar zijn contract medio volgend jaar afloopt. ,,We zijn nog in gesprek over een contract, meer kan er niet over zeggen.''



Lazio kwam door de zege uit op twaalf punten. Nice staat op zes punten in de groep waarin Vitesse na de nederlaag tegen Zulte Waregem een figurantenrol vervult.