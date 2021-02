LeBron reageert fel op kritiek Zlatan: ‘Het is hypocriet, want hij sprak over dezelfde problemen’

James (36) was furieus over het neerschieten van Jacob Blake door een witte agent afgelopen zomer in Wisconsin, uitte veel kritiek op voormalig president Donald Trump en probeerde met andere NBA-sterren zwarte mensen bij de presidentsverkiezingen naar de stembus te krijgen. ,,Ik ben de verkeerde man om tegen te zeggen wat ik wel en niet moet doen”, reageerde James fel op uitspraken van de Zweedse spits. ,,Ik weet namelijk waar ik over praat en zal nooit mijn mond houden.”



Ibrahimovic (39) zei eerder in de week in een interview aan Discovery+ dat sporters “uit de politiek” moeten blijven en noemde daarbij specifiek James. ,,Hij is fenomenaal in zijn sport, maar ik heb er een hekel aan als mensen met een bepaalde status zich voor politieke doeleinden inzetten.” De spits van AC Milan noemde het “een fout als atleten uit hun baan stappen. Ik doe niet aan politiek. Dat wel doen is de eerste fout die mensen die beroemd worden en een zekere status krijgen maken. Je moet doen waar je goed in bent.”