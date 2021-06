Leclerc en Hamilton grote winnaars in kwalificatie: ‘Een bijzonder welkome verrassing’

Voorafgaand aan de kwalificatie had Lewis Hamilton ongetwijfeld getekend voor P2 op de grid. Het hele weekend is Mercedes wederom niet ‘de oude’, maar uiteindelijk zal de Brit morgen ‘gewoon’ weer de aanval openen op WK-leider Max Verstappen. ,,Het was een worsteling om erachter te komen wat hier het beste was voor de auto", moest Hamilton dan ook toegeven. ,,In VT3 was de auto nog steeds een ramp, daarna hebben we wel nog wat kunnen winnen. Onder deze moeilijke omstandigheden ben ik heel blij dat ik hier toch in deze positie zit. Het is toch weer helemaal anders uitgepakt dan waar we rekening mee hadden gehouden. Ik denk zelfs dat er nog wat meer tijdwinst in had gezeten.”



In Monaco was Hamilton in de pers nog erg hard voor zijn team, nu gaf hij ze juist de nodige complimenten. ,,Ik ben heel trots op de inzet van de hele crew. Er is zo hard gewerkt. We zaten hier gisteren nog tot 23.00 uur 's avonds. Maar de zwaarste taak wacht morgen nog. We zijn niet zo snel als de Red Bulls, maar we zitten er wel bij. We moeten moeten kunnen vechten met ze.”