Leclerc houdt Verstappen van pole in spannende kwalificatie, Hamilton start als vijfde

Zijn eerste race als wereldkampioen start Max Verstappen morgen van de eerste startrij, maar wel van P2. In Bahrein was Charles Leclerc in de Ferrari een fractie sneller dan de Limburger.

Door Arjan Schouten



De wintertests logen dan toch eens niet. Ferrari is sterk, ijzersterk. Het gevecht om pole voor de openingsrace in Bahrein ging slechts tussen Max Verstappen en de twee coureurs van de Scuderia. Charles Leclerc trok in 1.30,558 uiteindelijk aan het langste eind, op 0,1 seconde van Verstappen en Carlos Sainz was weer zes duizendste van een seconde trager dan de Nederlander. Verschillen van niks bovenaan, waar Sergio Pérez volgde op vier tienden van een seconde op P4, als tweede Red Bull-coureur.

Veelzeggend was dat de Mexicaan eenvoudig Lewis Hamilton in de Mercedes van zich af wist te houden, 0,7 seconde moest de zevenvoudig wereldkampioen toegeven op Leclerc. Nieuwkomer George Russell moest zelfs tevreden zijn met P9, nog achter Valtteri Bottas in de Alfa en rentree-man Kevin Magnussen in de Haas. De eerste kwalificatie in dit nieuwe tijdperk was er sowieso een vol verrassingen, met liefst zeven van de tien teams vertegenwoordigd in de beslissende Q3. Op Williams, McLaren en Aston Martin na haalden alle auto’s de eindfase.

Volledig scherm Charles Leclerc is een tevreden man na het veroveren van pole. © REUTERS

Met Ferrari dus voorop. Leclerc greep zijn eerste pole sinds Bakoe, negen maanden terug. ,,Daar ben ik héél erg blij mee”, vertelde de Monegask, die denkt dat Ferrari nog veel sneller kan. ,,Dit jaar is het zo anders voor coureurs, we zijn alles nog aan het uitvogelen, aan het leren. Het kan nog zo veel beter.”

Leclerc toonde zich verrast met de pole, had gedacht dat Red Bull Racing nog ‘ietsje sneller’ zou zijn. ,,Het was een beetje ‘hit and miss’ vandaag”, reageerde Verstappen, die geen ramp maakte van P2, achter een Ferrari. ,,Dit was gewoon een prima start, dit. Een goede dag”, meende de wereldkampioen. ,,Er is strijd, met Carlos en Charles zo dicht bij ons, dat maakt het wel leuk, natuurlijk.”

Volledig scherm Lewis Hamilton moest genoegen nemen met P5. © REUTERS Renstal met huiswerk: Mercedes. Toto Wolff was er al bang voor, de Duitsers kregen flink op de broek. Hamilton beperkte de schade nog op P5, George Russell start pas als negende. Drie plaatsen achter Valtteri Bottas, die plaats moest maken voor Russell bij Mercedes en maar vijf plaatsjes voor Alexander Albon die bij Williams in Russells auto is ingestapt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.