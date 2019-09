Leclerc laat tifosi eindelijk weer juichen na zinderend gevecht, Verstappen achtste

Voor het eerst sinds 2010 is Ferrari er weer in geslaagd de thuisrace in Italië te winnen. Op het asfalt van Monza hield Charles Leclerc een week na zijn eerste F1-zege in Spa opnieuw de Mercedessen achter zich. Max Verstappen speelde een bijrol met een achtste plaats.

Door Arjan Schouten



Uitzinnig maakte hij ze, de rood uitgedoste Ferrari-fans op de tribunes van het Autodromo Nazionale di Monza. Negen jaren moesten ze wachten op victorie. Negen lange jaren van droogte, waar Charles Leclerc vandaag eindelijk een einde aan maakte. Na Fernando Alonso in 2010 is hij de volgende coureur die zich namens Ferrari winnaar mag noemen van de Grand Prix van Italië.



De manier waarop de Monegask dat flikte was imposant. Tienduizenden smachtende tifosi langs het asfalt, de druk van een hele natie op zijn schouders. En dan vijftig rondjes lang twee jagende Mercedessen achter zijn kont houden. Eerst veertig rondjes lang vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die zich uiteindelijk verremde in de chicane. Daarna Valtteri Bottas, die twee rondes voor het einde ook een klein foutje maakte en afhaakte in de jacht op het jonkie van de Scuderia. Symbolisch boog Mercedes-teambaas Toto Wolff na dat moment het hoofd.

Volledig scherm Uitslag GP van Italië © AD

Na zijn pole position op zaterdag was het duidelijk dat het Leclerc was die het moést gaan doen voor Ferrari. En in de race werd dat nog duidelijker toen teamgenoot Sebastian Vettel opzichtig in de fout ging. Eerst spinde de Duitser en vervolgens keerde de viervoudig wereldkampioen als een amateur terug de baan op, zonder om zich heen te kijken. Het resulteerde in een kapotte neus, een stop-and-go penalty van tien seconden en een middagje in het achterveld.

Bekijk hier de bizarre actie van Vettel:

Leclerc moést het doen en hij deed het, voor Bottas en Hamilton. Tienduizenden Italianen langs het asfalt bracht hij er mee in extase. ,,YES. Yes, yes, yes, yes,‘’ brulde hij door de boordradio, na het zien van de zwartwit geblokte vlag. ,,Grazie tutti, mama mia. Geweldig dit. Dit is een heel belangrijke. Ik ben nog nooit zo moe geweest na een race.”

Verstappen

Max Verstappen? Hem restte een figurantenrol op het Ferrari-feestje. Achtste, na een moeizame inhaalrace vanaf achteraan. Hij vocht op Monza met mannen als Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Pierre Gasly en Sergio Perez. Niet de mannen waarmee hij wil vechten, al voorspelde hij zelf al een lastige middag. Wat ook niet hielp was dat hij na een rondje al binnen moest voor een nieuwe neus, na contact met zijn voorganger in de eerste chicane.

Bekijk hier de samenvatting: