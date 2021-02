Leeft de derby al? ‘Vaak is het voorspel leuker dan de daad’

Uiteraard komen de duels van FC Twente en Heracles langs, en ze hebben het over Kenneth Perez die zich op tv stoorde aan doelman Joël Drommel. Had de analist een punt of niet? En waarom stonden er bij Heracles opeens drie andere spelers in de basis? Ook een thema: het ontslag van de hier in de regio ook bekende John Stegeman, de zoveelste tirade van Gertjan Verbeek en het vuurwerk in Enschede.

En natuurlijk werpt de derby z’n schaduw al vooruit en gaat het op social media alweer over ‘0546 en 053’. Kinderachtig gedoe, of hoort het gewoon bij? „Vaak is het voorspel leuker dan de daad.”