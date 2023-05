Leen Pfrommer was de subtopper op ijzers die van Ard Schenk en Kees Verkerk schaatskampioenen maakte

Almelose Jong PSV-er Jason van Duiven helpt Heracles aan koppositie in titel­strijd

Heracles is maandagavond dichter bij de titel in de eerste divisie gekomen. Zonder zelf te voetballen, heroverde de Almelose club de koppositie. Dat was te danken aan de 3-1 zege van Jong PSV op PEC Zwolle. Daarmee is de strijd om het kampioenschap volledig losgebarsten.