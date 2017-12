Leenstra maakt indruk met nationaal record, goud voor Takagi

De mooie tijd was niet genoeg voor goud. Dat was voor de Japanse Miho Takagi in 1.51,79. Het was haar derde overwinning op rij op deze afstand in het wereldbekercircuit.



Leenstra verbeterde met 0,02 seconde de oude nationale toptijd van Ireen Wüst, die vier jaar geleden in Salt Lake City op 1.52,08 uitkwam. Ze haalde op de Canadese piste ruim 1 seconde van haar persoonlijke record af op de schaatsmijl. Leenstra, die sinds vorig jaar meetraint met de Italiaanse selectie, lijkt goed in vorm voor het olympische kwalificatietoernooi dat aan het einde van deze maand in Heerenveen verreden wordt. Ze veroverde gisteren in Calgary al brons op de 1000 meter.