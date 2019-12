Leerdam is de sprintkoningin van Thialf, Wüst plaatst zich voor WK

Titelverdedigster Jorien ter Mors zorgde voor het opmerkelijkste moment van de middag door twee keer vals te starten. Daarop volgde een diskwalificatie, en dus geen WK-ticket. Tegenstandster Ireen Wüst stond voor de zware taak om het alleen te doen, maar kon met 1.15,64 geen potten breken.



Daarna kwamen Antoinette de Jong en Jutta Leerdam (zaterdag winnares op de 500 meter) op de baan. Met 1.14,23 dook ze meer dan een seconde onder de tijd van Wüst. De Jong wurmde zich in de slotrit nog tussen Leerdam en Wüst en pakte het zilver. Voor Wüst rest het brons én een ticket voor de wereldkampioenschappen. ,,Dit was alles behalve makkelijk", zei Wüst na de rit. ,,Ik dacht op papier een mooie rit te hebben, maar het was voor de eerste keer in mijn carrière dat ik drie keer naar de start moest", doelde ze op de twee eerder valse starts. ,,Het publiek heeft mij er echt doorheen geholpen.”



De eerste drie verzekerden zich zondag van een startbewijs op de 1.000 meter bij de EK afstanden komende maand in Heerenveen en bij de WK afstanden half februari in Salt Lake City.