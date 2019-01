Leerdam na twee zeges afgetekend aan kop

Van Velthoven en De Witte lopen limieten EK indoor

16:56 Julia van Velthoven en Lisanne de Witte hebben voldaan aan de limiet voor de EK indoor van begin maart in Glasgow. Van Velthoven deed dat in Apeldoorn op de 3000 meter, die ze aflegde in 8.58,28, bijna 5 seconden onder de vereiste tijd van 9.03,00.