Leerdam zet in Thialf kers op de taart met eerste wereldbekerzege

De Amerikaanse Brittany Bowe kon in de laatste rit niet onder de leidende tijd van de Westlandse duiken en eindigde in 1.13,98 als tweede. De Japanse Miho Takagi pakte brons met 1.13,99. Leerdam veroverde eerder dit seizoen achtereenvolgens de Nederlandse titel, de Europese titel en de wereldtitel op de 1000 meter. Bij de WK sprint vorig weekeinde in Hamar, gewonnen door Takagi, eindigde ze als vijfde

,,Het was een beetje onwennig. Ik had ook een flinke misser in het begin, maar ging gewoon door. Het is een goede tijd, jammer dat het geen baanrecord is. De omstandigheden zijn zwaar en daardoor ben ik tevreden", zei ze na afloop. ,,Het is mooi dat ik kan laten zien dat mijn wereldtitel geen eenmalige actie was.”



Over haar toekomst is nog niet veel bekend. ,,Binnenkort ga ik met Team Reggenborgh om de tafel zitten. Dan zal snel meer bekend worden.”