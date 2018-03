Leermeester Kramer over Roest: Nu is het zijn beurt

,,Misschien heb ik hem in de afgelopen jaren wel iets te veel geleerd'', sprak de negenvoudige kampioen met een flauwe glimlach. ,,Maar Patrick is altijd heel goed voor mij geweest. We hebben veel samen getraind. Dankzij hem heb ik veel kunnen winnen. Nu is het zijn beurt. Petje af voor wat hij hier heeft gepresteerd.''

Geen topvorm bij Kramer

Kramer kwam in alle opzichten te kort voor zijn gedroomde wereldtitel. Na een degelijke 500 meter (zesde) kon hij zaterdag op zijn favoriete 5000 meter (tweede) niet de gewenste 'buffer' opbouwen voor de tweede WK-dag. Hij had grote moeite om in de negende rit op het zware werkijs in het Olympisch Stadion op snelheid te komen. Kramer baalde dat de opdrogende baan niet was gedweild, zoals eerder nog wel de bedoeling was na zes ritten. ,,Een beetje dubieuze beslissing van de wedstrijdleiding, maar dat hoort erbij als je in de buitenlucht schaatst'', liet hij weten.



Kramer kon zondag op de 1500 meter (vijfde) en 10.000 meter (zesde) niet meer tot het uiterste gaan. Fysiek was hij daar niet meer toe in staat, ook omdat zijn afzet van zijn linkerbeen nog altijd niet 100 procent is. ,,Maar dat is zeker niet de belangrijkste oorzaak dat ik hier niet heb gewonnen. Wat het wel is? Dat wordt later misschien nog wel duidelijk, eerst wil ik rust nu.''