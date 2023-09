Lees alles terug | Nottingham Forest heeft Sangaré binnen, Sinisterra herenigd met Senesi en Barça haalt Portugezen

Langstlo­pen­de sponsorver­bin­te­nis Philips en PSV krijgt plekje in Guinness book of records

Philips en PSV komen samen in het Guinness book of records. Ze hebben volgens Philips een plekje verworven met de langstlopende sponsorverbintenis ter wereld. Philips-topman Roy Jakobs en PSV-baas Marcel Brands nemen vrijdag de bijbehorende oorkonde in ontvangst, meldt het bedrijf.