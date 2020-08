Lefevere wil naar de rechter: ‘Ik verwijt Groenewegen een moordaanslag’

Donderdag, een dag na de horrorcrash, deed Lefevere bij Radio 2 in België nogmaals zijn verhaal. Nog altijd is de teammanager woedend op Groenewegen. ,,Ik verwijt hem een moordaanslag, niet meer en niet minder. Als je maar met twee renners bent en je voelt duidelijk dat de andere je voorbij sprint en je rijdt hem in de nadarhekken, dan is dat gewoon een aanslag. Zo simpel is het.”



Het plan om naar de rechter te stappen is na een nachtje slapen niet veranderd bij Lefevere. ,,Wat als het niet bewust was? Dan moet je mij een keer uitleggen wat dan wél bewust is. We zullen stappen ondernemen om bij de UCI en de politie klacht in te dienen voor opzettelijke slagen en verwondingen. Fabio Jakobsen heeft alle beenderen in zijn gezicht gebroken. Het is heel erg. We blijven bidden dat hij het overleeft.” De klacht bij de UCI is inmiddels ingediend, liet Lefevere weten aan Het Laatste Nieuws.



,,Ik ben nog altijd heel kwaad en blijf achter die twitterberichten staan. Dit was een heel vuile actie van Groenewegen. Woensdag zag ik de beelden op mijn telefoon”, aldus Lefevere. ,,Eigenlijk heb ik die sprint al tientallen keren bekeken. Ik heb geen enkel begrip voor de actie van Groenewegen.”