Legendarische leg in WK-finale: Van Gerwen mist negendarter maar net, Smith gooit hem vervolgens wél

Met videoEen weergaloze leg in de tweede set van de WK-finale tussen Michael van Gerwen en Michael Smith. In razende vaart gooiden beide darters de ene na de andere maximale score op het bord. Van Gerwen was de eerste die op mocht voor een negendarter, maar Smith was de eerste die hem ook daadwerkelijk gooide.

Bij een 1-1 stand in set twee mocht Van Gerwen beginnen. Na acht pijlen had hij dubbel twaalf nog over, maar ook Smith had nog een perfecte score. Mighty Mike miste en dus kreeg zijn Britse opponent de kans. Die gooide wel raak en brak de Brabander. Het publiek en de commentatoren van dienst gingen uiteraard compleet uit hun dak na deze legendarisch leg.

De negendarter van Smith was de eerste van dit WK. De Engelsman behield even later ook zijn eigen leg en kwam zo op 1-1 in sets. De gemiddelden van beide spelers na twee sets in deze weergaloze finale zijn veelzeggend: 111.5 - 108.6.

Volledig scherm Michael Smith viert zijn negendarter. © PDC

Wayne Mardle, oud-darter en analist bij Sky Sports, kon zijn ogen niet geloven: ,,Wat een fantastische sessie was dit, een ongelooflijke set! Michael van Gerwen gooit 120 gemiddeld, en Michael Smith doet het net zo makkelijk met 128. En hij gooit ook nog een negendarter, net nadat Van Gerwen dubbel twaalf miste. WOW!”

Adrian Lewis

Smith is pas de tweede darter in de geschiedenis van het PDC WK die een negendarter gooit in de finale. Alleen Adrian Lewis ging hem voor. ‘Jackpot’ deed het in 2011 tegen Gary Anderson en werd dat jaar ook wereldkampioen.

WK darts

Bekijk hier alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. Volledig scherm Michael van Gerwen © AP

