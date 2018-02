Leiders KPN Marathon Cup slaan toe in Enschede

'Mijn beste prestatie ooit, uitgerekend in Enschede'

9 februari ENSCHEDE - Met een zesde plaats in de schaatsmarathon van Enschede was Kars Jansman vrijdagavond dik tevreden. ,,Dit is mijn beste prestatie ooit als marathonschaatser in de topdivisie. En dat uitgerekend in Enschede'', aldus de 22-jarige schaatser uit Hellendoorn.