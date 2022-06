Leiding grastoernooi Stuttgart doet onderzoek naar racistische opmerkingen richting Nick Kyrgios

,,Wij zijn voor een inclusieve omgeving voor tennissers, leden van de technische staf en bezoekers. Dat is de houding die wij allemaal innemen en uitdragen", schrijft de toernooiorganisatie in een statement. ,,Deze fundamentele waarden zijn net zo belangrijk als eerlijkheid, tolerantie en teamspirit. Geen enkele actie rondom discriminatie zullen wij accepteren.”

Daarom stelt de leiding ook een onderzoek in naar de situatie rondom Kyrgios, die een dag eerder op Instagram zijn hart luchtte. ,,Ja, ik ben een mens en ik weet dat ik mijn emoties niet altijd onder controle heb", schrijft een zelfkritische Kyrgios. ,,Ik ben gestopt met het druk maken over wat mensen van mij vinden. Maar iets wat ik nooit zal tolereren, is dat toeschouwers verbaal agressief zijn richting atleten. En dat is wat mij de laatste tijd regelmatig overkomt. Van racisme tot aan volledige respectloze opmerkingen.”