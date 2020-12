Leipzig dankzij goal Kluivert naar knock-outfase na spektakel tegen United

RB Leipzig eindigt de poulefase met 12 punten uit zes duels. Daarmee zijn ze nu koploper, maar groepswinst is toch nog niet zeker. Dat heeft namelijk alles te maken met de gebeurtenissen van vanavond in Parijs, waar het duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir al na een kwartier spelen werd stilgelegd. Dit gebeurde na vermeend racisme van de Roemeense vierde official Sebastian Colţescu aan het adres van Pierre Webó, de assistent-trainer van Basaksehir die hij ‘negro’ noemde. De spelers van Basaksehir en PSG overlegden in de catacomben ruim een uur over wat er moest gebeuren, maar uiteindelijk werd besloten om niet meer verder te spelen. De wedstrijd zal woensdagavond (18.55 uur) alsnog uitgespeeld worden vanaf de veertiende minuut, maar dan met een ander arbitraal kwartet.



Angeliño schoot vanavond in Leipzig al in de tweede minuut keihard raak en gaf negen minuten later de assist bij de 2-0 van Amadou Haidara. Justin Kluivert maakte er in de 69ste minuut zelfs nog 3-0 van, opnieuw na een assist van Angeliño. De voormalig aanvaller van Ajax kreeg de bal voor de voeten en verschalkte David De Gea met een handig wippertje. Daarmee leek Leipzig op rozen te zitten.