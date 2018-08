Lendl moet Zverev aan grandslamsucces helpen

,,'Sascha' heeft unieke kwaliteiten en een geweldige werkethiek, dus ik kijk ernaar uit hem te helpen zijn doelen te bereiken", zei de 58-jarige Lendl.



De belangrijkste opgave van Lendl is om Zverev succes te bezorgen op de grandslams. De 21-jarige Duitser kwam op de vier grote toernooien nog nooit verder dan de kwartfinales. Dit jaar haalde Zverev de laatste acht op Roland Garros. Op de US Open kwam hij bij drie deelnames nog nooit verder dan de tweede ronde. Zverev heeft al wel drie masterstitels achter zijn naam staan.



Lendl is al aanwezig in New York en staat de nummer 4 van de wereld volgende week ook bij tijdens de US Open. Zverev werkte tot voor kort samen met Juan Carlos Ferrero en ook Boris Becker was nauw betrokken.