Lerby riep tegen Van Breukelen: ‘Hé, pak eens een bal’

Zoals Lerby het naar hem had geschreeuwd. De Deen wordt door zijn voormalig ploeggenoten stuk voor stuk als ‘pure winnaar’ omschreven. Iemand die tot het gaatje ging om te winnen en bij die pogingen niet keek of een relatie met een speler nog net zo was als daarvoor. Ook tegenstanders werden gek van hem. In de afgelopen maand verschenen biografie ‘Nooit natrappen’ van Ernie Brandts staat een aardige anekdote. PSV speelde tegen Ajax, met Lerby in de gelederen, in de halve finale van het bekertoernooi. ,,In de slotfase van de verlenging schoot Edo Ophof de bal over me heen, vanuit mijn ooghoeken zag ik de kleine Jesper Olsen oprukken en ik besloot in een fractie van een seconde de bal een veilige richting op te sturen. Dat mislukte. Ik raakte de bal met de punt en hij vloog over het hoofd van keeper Pim Doesburg het doel in. Geen finale voor PSV. ‘Bedankt Brandts’, hoorde ik. Ajacied Søren Lerby wreef het me allemaal extra in. ‘Bedankt voor de goal.’’’