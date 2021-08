Leroy Fer in Turkije om transfer naar Alanyaspor af te ronden

Alanyaspor werd vorig seizoen zevende in de Turkse Süper Lig en greep daarmee net naast een ticket voor Europees voetbal. De Turken willen Fer graag weghalen uit de Kuip, waar zijn contract aan het einde van dit seizoen zou aflopen. De voormalig international kijkt in Alanya of de stap naar de Turkse club iets voor hem is en als dat het geval is, zou hij deze week meteen een tweejarige verbintenis kunnen ondertekenen.



Fer speelde in zijn eerste periode bij Feyenoord van 1999 tot 2011 voor de club, waarna hij voor 5,5 miljoen euro werd verkocht aan FC Twente. De elfvoudig international keerde in 2019 transfervrij terug in de Kuip na vijf seizoen in de Engelse competitie als speler van Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City.