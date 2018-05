Leroy George kampioen in Australië dankzij falende videoref

Kosta Barbarouses, speler van Melbourne Victory, maakte al na negen minuten de winnende treffer op aangeven van ploegmaat James Donarchie. Die laatste stond echter buitenspel, duidelijk zichtbaar voor de tv-kijkers, maar niet voor de videoref. Seconden voor het doelpunt in het duel met Newcastle Jets viel namelijk de verbinding weg. Daardoor beschikte de videoref niet over de beelden en de nodige herhalingen. Een anti-climax natuurlijk als dat gebeurt in het allesbeslissende duel om de titel.



,,We zijn erg teleurgesteld door deze storing van de technologie", zegt competitiebaas Greg O'Rourke. ,,Het is dit seizoen maar één keer voorgekomen dat het systeem faalde, maar het gebeurde wel op het meest cruciale moment."



Gisteren viel ook bij de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht de verbinding weg bij de videoref. Daardoor begon het duel in België met een kwartier vertraging. In de Premier League stellen ze de invoering van de technologie uit. Ook in de Bundesliga en de Serie A waren er afgelopen maanden incidenten rond VAR.