Letitia de Jong zegeviert op 500 meter bij NK sprint

Longread Zaterdag ‘voetbaldag’: hoe het voetbal­land­schap in een paar jaar compleet veranderde

Het zaterdagvoetbal zit in de lift. De populariteit neemt toe, teams maken de overstap en zeggen de zondag steeds vaker vaarwel. Cijfers van de KNVB wijzen uit dat de rollen in een aantal jaar compleet zijn omgedraaid in het district Oost. Zo besloten onder meer FC Berghuizen, avc Heracles en GFC Goor vorig seizoen de overstap naar de zaterdag te maken en vanaf volgend seizoen moet ook Quick'20 eraan geloven.