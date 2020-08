Lewandowski in bloedvorm loodst Bayern München moeiteloos langs Chelsea

Tien minuten mochten de Londenaren dromen van een stunt, maar daarna was alle hoop vervlogen. Robert Lewandowski stormde alleen op het doel van Willy Caballero af, die te laat was en de Poolse spits neerhaalde. Scheidsrechter Ovidiu Hategan wees al naar de stip, maar zag daarna pas in zijn ooghoek dat de grensrechter had gevlagd voor buitenspel; Hategan keurde het doelpunt af. Nadat de VAR had gekeken of het daadwerkelijk buitenspel was, kwam de scheidsrechter terug op zijn beslissing: geen buitenspel, wél een strafschop. Lewandowski maakte oog-in-oog met Caballero geen fout.



Een kwartier later was de score alweer verdubbeld dankzij Ivan Périsic, die op aangeven van Lewandowski de 2-0 maakte. Callum Hudson-Odoi leek enkele minuten later iets terug te doen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vlak voor rust maakte Tammy Abraham alsnog de aansluitingstreffer, al was er van een spannende wedstrijd op dat moment allang geen sprake meer.