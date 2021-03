Lewandowski mist duel met Engeland door knieblessure

Zwitserse precisie? Niet bepaald, met een doel dat 10 centimeter te hoog is

7:11 De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Zwitserland en Litouwen is later begonnen omdat kort voor de aftrap één van de twee doelen in het stadion van Sankt Gallen vervangen moest worden. Bij een meting bleek het doel te hoog te zijn.