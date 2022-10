Lewis Hamilton eist dat FIA ‘integriteit’ Formule 1 beschermt: ‘Draai om de oren absoluut niet afdoende’

Hoewel de strafmaat nog altijd niet is bepaald, lopen concurrenten van Red Bull al voor de muziek uit. Zo liet Zak Brown, teambaas van McLaren zich al horen en ook Lewis Hamilton zei gisteren in Austin dat de formatie van Max Verstappen moet worden gestraft.



,,Miljoenen extra uitgeven en dan alleen een spreekwoordelijke draai om de oren krijgen, is absoluut niet afdoende. Dat is slecht voor de sport”, zei Hamilton op de site van Motorsport.com. Hij deed bij de FIA een beroep op de ‘integriteit’. ,,Als teams zelf de regels gaan versoepelen of er zelfs een tikkeltje ‘ontspannen’ mee omgaan, dan leeft niemand ze straks meer na. De FIA moet daar dus echt iets aan doen.”