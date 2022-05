Lewis Hamilton kan weer lachen, Max Verstappen mist nog balans: ‘Moeten middenweg vinden’

Lewis Hamilton kon weer lachen, toen hij na VT2 het Britse Sky Sports te woord stond. Het ‘porpoising’ leek door wat updates een stuk minder geworden te zijn en plots stonden de Mercedessen op P2 (George Russell) en P3 (Hamilton). ,,Het was erg positief. Ik ben heel blij met de progressie die we hebben geboekt en daar mogen we iedereen op de fabriek voor bedanken", aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die dit seizoen al een achterstand van 68 punten heeft. ,,We zijn nog altijd niet het snelst, maar we komen er zeker aan. Dit is de eerste keer dat ik zonder te stuiteren over een recht stuk heb gereden. Het is nog altijd lastig rijden, maar veel fijner dan eerst. Ik ben het team dankbaar voor de upgrades, nu moeten we ze finetunen. Hopelijk kunnen we de mannen voor ons tackelen.”