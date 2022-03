Lewis Hamilton kent dramatische kwalificatie voor GP Saoedi-Arabië en start in achterveld

,,Het spijt me jongens”, sprak Hamilton in de richting van zijn team, toen duidelijk was dat hij niet tot de vijftien beste coureurs behoorde. Hij realiseerde uiteindelijk de zestiende tijd, waar teammaat George Russell zich zonder veel moeite plaatste voor Q2.



Voor Hamilton is het een zeldzaamheid om niet door Q1 te komen. De laatste keer dat hem dit overkwam, was in november 2017 bij de GP van Brazilië. De vorige keer dat het zonder een aanwijsbaar probleem met zijn auto gebeurde, was zelfs in 2009.



De kwalificatiesessie in Djedda is nog bezig. Max Verstappen strijdt daarin om poleposition. Volg hier de laatste ontwikkelingen.