Lewis Hamilton niet bang dat Mercedes dominantie kwijt is: 'We hebben acht titels op rij’

Vorige week nam hij rondom de presentatie van de nieuwe auto nog uitgebreid de gelegenheid om terug te blikken op die donkere zondag in december waarop hij de titel in extremis aan Max Verstappen moest laten. Maar daar houdt hij het nu bij. Hij is in Spanje gearriveerd met de focus vooruit. Een nieuw seizoen wacht, vol regelwijzigingen. ,,Elk jaar is spannend, maar dit begin is nog net wat spannender omdat alles nu gloednieuw is”, aldus Hamilton, die ’s morgens een rondje door de pitstraat maakte om bij concurrenten als Red Bull en Ferrari in de kaarten te kijken. ,,Ik had natuurlijk de designs van onze auto al een paar maanden terug gezien, maar het is wel interessant om nu ook met eigen ogen te zien welke route andere teams hebben gekozen. Wat hebben ze met de sidepods gedaan? Met de vleugels? Het is te vroeg om te zeggen wie waar staat, maar het is allemaal wel veelbelovend.”