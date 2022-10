Lewis Hamilton niet bestraft na dragen piercing, Mercedes moet wel betalen: ‘Kwam allemaal bloed en pus uit’

Softbal: Tex Town Tigers verspeelt alsnog koppositie, geen thuisvoor­deel in Holland Series

Tex Town Tigers is de eerste plek in de reguliere competitie van de hoofdklasse toch nog kwijtgeraakt. In de afsluitende twee wedstrijden bij Sparks had de Enschedese ploeg een zege nodig om als eerste te eindigen. Het werden twee verliespartijen: 5-2en 2-0. TTT heeft nu geen thuisvoordeel in de Holland Series om de nationale titel. Die eer is voor Olympia dat eerste werd in de competitie. De Holland Series beginnen zaterdag 8 oktober.

17:31