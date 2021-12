Lewis Hamilton nipt sneller dan Max Verstappen bij verkenning ‘coole baan’

De coureurs kenden het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit alleen nog van de simulator en hun track walk gisteravond, dus in de eerste vrije training was er geen tijd te verliezen. Ook Max Verstappen begon er al vroeg aan en wat volgde was meteen een iets langere run op de hardste bandensoort. En de Nederlander liet er al in die eerste stint geen gras over groeien. Hij zocht meteen de limieten van de baan op, ging hard over de kerbs en klokte aanvankelijk de snelste tijd.