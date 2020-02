Lewis Hamilton showt eerste rondje in nieuwe Mercedes-bolide

Wat een stunt! FC Twente sluit bewogen week af met daverende zege op AZ

15 februari ENSCHEDE – FC Twente heeft zaterdagavond op fantastische wijze een crisisweek afgesloten. De Tukkers wonnen op overtuigende wijze van AZ met 2-0. Queensy Menig en Giorgi Aburjani scoorden in het bijna surrealistische duel. De Tukkers bepaalden namelijk van begin tot eind wat er gebeurde in een kolkende Grolsch Veste en kwamen geen seconde in de problemen.