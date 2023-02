Lewis Hamilton trekt zich niets aan van politiek spreekverbod: ‘Blijf zeggen wat ik vind’

Bij de presentatie van de nieuwe Mercedes W14 was Lewis Hamilton duidelijk over de aangekondigde verscherpte regels van de FIA wat betreft politieke uitspraken. ,,Niets verandert voor mij, ik zal blijven zeggen wat ik vind.”

Hij vroeg aandacht voor Black Lives Matters, racisme, politiegeweld in Amerika en sprak zich meermaals uit over het klimaatprobleem. Wil hij dat weer doen in 2023 dan heeft hij daar volgens verscherpte regels van de FIA straks officieel toestemming voor nodig. Maar Lewis Hamilton maakte vandaag duidelijk dat er wat hem betreft niets is veranderd, nu de autosportfederatie de teugels wat strakker aan heeft getrokken op het gebied van communicatie.

,,Ik heb het nieuws niet erg goed gevolgd deze winter, maar heb dit wel gehoord en het verbaasde me niet echt, moet ik toegeven. Maar niets zal mij stoppen om me uit te spreken over dingen waar is gepassioneerd over ben”, aldus Hamilton, die kort na de presentatie van zijn nieuwe strijdwapen vragen kreeg over de politieke ban.

Volledig scherm Lewis Hamilton sprak bij de presentatie van de nieuwe auto van Mercedes. © AFP

De zevenvoudig wereldkampioen groeide de laatste seizoenen uit tot meest uitgesproken coureur op de grid. Hij liet zich daarin niet leiden door pr-strategen van de sport of zijn team en dat zal wat hem betreft ook zo blijven. ,,Voor mij verandert er niks. Ik denk dat het een taak is van deze sport, een verantwoordelijk, om je uit te spreken over bepaalde zaken”, aldus Hamilton, die zich gesteund voelt door F1-baas Stefano Domenicali. ,,We hebben dit platform ook om bewustzijn te creëren en ik denk dat we daar als coureurs allemaal ook over op één lijn zitten.”

Niet langer is zijn auto zilver, maar Mercedes is terug bij het zwart. Ooit ook een kleur die deels gekozen was als statement tegen racisme. Hamilton is tevreden met ‘back to black’, maar niet alleen vanwege die achterliggende gedachte. Omdat het basismateriaal carbon ook zwart is, is er minder verf nodig op de W14, wat weer gewicht scheelt. ,,En ik verkies nog steeds snelheid boven de looks”, aldus Hamilton, die na een uitzonderlijk matig seizoen zonder zege weer om de wereldtitel mee wil doen. ,,Dat dit ons vorig jaar niet is gelukt, betekent niet dat we het opeens niet meer kunnen. Het wordt een uitdaging om terug aan de top te komen, maar daar leef ik voor.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.