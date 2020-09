Lewis Hamilton voelt zich gezocht: ‘De FIA probeert me te stoppen’

Door Rik Spekenbrink



Hij zat met zijn telefoon te rommelen, zuchtte nog eens hardop en zei dat hij naar huis wilde. Bijna alle vragen bij de persconferentie na de GP van Rusland waren voor hem, de nummer 3. Maar Lewis Hamilton had er weinig trek in. Hij moest op zijn lippen bijten om niet leeg te lopen over wat hij precies vond van autosportfederatie FIA en de stewards. Maar in de paar zinnen die hij wel sprak, zei hij alsnog best veel. Hij had het gevoel dat de wedstrijdleiding het op hem heeft gemunt. Dat zijn dominantie in de Formule 1 moet worden doorbroken en daarom op elke slak zout wordt gelegd. ,,Ze proberen me te stoppen, of niet dan? Het verbaast me niet meer. Maar het is prima.’'