Lewis maakt comeback compleet en schakelt Reyes na verlenging uit

De middag begon enkele uren eerder ook al met een comeback, van Seigo Asada. De beste Japanse darter draaide net als Lewis een 0-2 achterstand volledig om en won na verlenging van Keegan Brown: 3-2.



De man die in de middagpartijen het meest overtuigde was Ryan Searle. In zijn wedstrijd tegen de als 28ste geplaatste Steve West kwam Searle tot bijna 102 punten per beurt, het hoogste gemiddelde tot nu toe op het WK. Eén break was genoeg voor ‘Heavy Metal’, die zijn landgenoot wel met 3-0 versloeg. Voor Simon Whitlock was het een gemakkelijke middag. De 50-jarige Australiër had drie sets lang niets te duchten van debutant Harry Ward: 3-0.



Uitslagen middag 21 december

Tweede ronde

• Keegan Brown - Seigo Asada: 2-3

• Simon Whitlock - Harry Ward: 3-0

• Steve West - Ryan Searle: 0-3

• Adrian Lewis - Cristo Reyes: 3-2