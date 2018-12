Lezers over hun Verstappen-moment van 2018: ‘Explosie van geluk toen Max won’

Robin Wanders had het geluk dat hij samen met zijn collega’s Michiel de Kruijf en Niels Hofs een werktrip naar Singapore kon combineren met een bezoek aan de nachtrace aldaar, waar Verstappen tweede werd. ,,De kwalificatie in Singapore was voor mij het Max-moment van 2018. Een ronde die tegen de perfectie aan zat en waar we met open mond naar hebben gekeken. Heel even dachten we dat zijn eerste poleposition een feit was, maar Hamilton perste er nog een betere ronde uit. Rond het circuit ging het vooral over de waanzinnige ronde van Max. Zijn P2 in de race was een dag later de kers op de taart.’’