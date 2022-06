Lezerstour 2022: De tijd begint te dringen, meld je nu snel aan!

Het aantal deelnemers aan het wielerspel van deze krant is de afgelopen dagen gestegen: maandagochtend stond de teller op 3.362 deelnemers, inmiddels is dat aantal opgelopen tot 7.676. Vorig jaar deden via deze krant ruim 10.000 deelnemers mee aan de Lezerstour. Bij de vriendenleagues zijn inmiddels 1.073 leagues aangemeld. Maandagochtend waren dat er nog 441.

Meest gekozen renners

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat Tadej Pogacar de meest gekozen renner is. De Sloveen is torenhoog favoriet voor de eindzege van de Tour de France. Van alle Tubantia-deelnemers is hij 6.572 keer uitgekozen, gevolgd door Primoz Roglic, die ook tot de kanshebbers behoort en door 6.496 deelnemers in de ploeg is opgenomen. Wout van Aert (6.349) en Jonas Vingegaard (6.301) maken de top 5 van de meest gekozen renners compleet.

Volledig scherm Het Tour Wielerspel. © DPG Media

Minst gekozen renners

De minst gekozen renners tot nu toe zijn Jeremy Lecroq en Owain Doull. Zij werden nog helemaal niet gekozen. Van de Nederlandse deelnemers aan de Ronde van Frankrijk is Martijn Tusveld tot nu toe het minst gekozen door Tubantia-deelnemers (acht keer).

Meld je nu aan: tijd begint te dringen

Traditiegetrouw melden de meeste deelnemers zich aan in de laatste uren voor de start van de Tour de France. Het aftellen naar de start van de eerste etappe, een tijdrit over 13,2 kilometer, is inmiddels begonnen. De eerste renner vertrekt vrijdag om 16.00 uur in Kopenhagen. Dat is ook het moment waarop de inschrijving voor de Lezerstour sluit. Dus de tijd begint te dringen.

Het aanmelden van een team kan via deze link. Je hoeft je team niet op te slaan, of te verzenden, dit gebeurt automatisch. Je kunt tot aan deze deadline ook onbeperkt wisselen binnen jouw team. Daarna is jouw ploeg definitief. Hou tubantia.nl in de gaten voor het laatste Tour-nieuws, en eventuele wisselingen in Tour-ploegen (door de deelname van enkele renners ging een streep vanwege een positieve coronatest).

Na vrijdag 1 juli 16.00 uur tot de start van etappe 16 kun je in totaal 5 renners in jouw team vervangen. Deze wissels hoef je dus niet voor de Tour al te selecteren. Een wissel is definitief, dus wees zeker van je zaak. Een wissel telt alleen mee voor de eerstvolgende etappe als deze wissel vijf minuten voor aanvang van de betreffende etappe gedaan is.

Prijzen

Wie meespeelt, maakt kans op diverse prijzen. Tubantia.nl en De Twentsche Courant Tubantia maken onderdeel uit van DPG Media. Andere titels van deze uitgeverij hebben eenzelfde wielerspel. De nummer 1 van het landelijke klassement wint een Lapierre racefiets, geleverd door Mantel. De top 4 van het landelijk eindklassement valt in de prijzen. Overige prijzen zijn een fietstrainer, een draadloze koptelefoon en een fietstenue. Tevens is er een mooie prijs voor de beste vriendenleague (eveneens landelijk klassement): een clinic bij het hoofdkantoor van Cannondale voor vijf personen.

Aanmelden voor de lezerstour kan via deze link. Om de prestaties van het ‘peloton’ van De Twentsche Courant Tubantia in die Lezerstour goed in kaart te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat u uw voor- en achternaam én woonplaats invult. Daardoor kunnen wij een eigen DTCT-klassement opstellen.