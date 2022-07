Lezerstour 2022: Yves Lampaert wint tijdrit, Iet Kotterink bovenaan klassement

De eerste etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit over 13,2 kilometer, zit er alweer op. Yves Lampaert kroonde zich verrassend tot winnaar en gaat zaterdag in het geel van start. Iet Kotterink behaalde eveneens een uitmuntend resultaat en mag zich de eerste klassementsleider van de Lezerstour 2022 noemen.

Het zal niet verbazen dat Iet Kotterink de winnaar van de tijdrit had opgenomen in haar team. Bijzonder is wel dat zij de volledige top tien van de tijdrit had uitgekozen. Het leverde haar in totaal 402 punten op. Koen Kromkamp (390) en Hennie Ottenschot (389) maken de top drie compleet.

Leuk detail: Yves Lampaert werd slechts 97 keer uitgekozen door deelnemers van de Tubantia. Na zijn overwinning in de tijdrit werd de Belg alsnog 245 keer geselecteerd via een wissel. En dat aantal is slechts een tussenstand, want er kan richting de 2e etappe nog worden gewisseld tot vijf minuten voor aanvang van de dagrit.

Wissels

Net als vorig jaar kan iedere deelnemer aan de Lezerstour maximaal vijf wissels toepassen. Na de tijdrit van de 1e etappe wordt hier al goed gebruik van gemaakt. Zoals eerder opgemerkt, besluiten veel lezers alsnog Yves Lampaert op te nemen in de ploeg. Opvallend is verder dat vooral tijdrijders het moeten ontgelden. Zij worden veelvuldig gewisseld voor klassementsrenners. Stefan Bissegger werd bijvoorbeeld al 406 keer uit de ploeg verwijderd. Hij is daarmee de meest gewisselde renner, gevolgd door andere tijdrijders, zoals Filippo Ganna (169), Kasper Asgreen (128) en Stefan Küng (102).

Bijna elfduizend deelnemers

Via de Tubantia hebben zich dit jaar bijna elfduizend deelnemers ingeschreven voor de Lezerstour (10.856). Dat is een stijging van ruim vijfhonderd ten opzichte van de editie van 2021 (10.326). Het aantal vriendenleagues via de Tubantia bedraagt dit jaar 1.562.

Meest gekozen renners

Tadej Pogacar is door de deelnemers via de Tubantia het meest gekozen. De Sloveen werd liefst door 9.968 deelnemers opgenomen in de ploeg van 20 renners. Die andere Sloveen, Primoz Roglic, is eveneens populair onder de liefhebbers van de Tour. Hij werd 9.880 keer uitgekozen. Wout van Aert (9.723), Jonas Vingegaard (9.642) en Mathieu van der Poel (9.464) maken de top vijf compleet.

Minst gekozen renners

De minst populaire renners zijn Dmitriy Gruzdev en Simone Velasco. Beide renners werden slechts een keer uitgekozen. Martijn Tusveld werd van alle Nederlandse deelnemers aan de Tour de France het minst uitgekozen (16 keer).

De volledige top 10 van etappe 1 1. Iet Kotterink (402 punten)

2. Koen Kromkamp (390 punten)

3. Hennie Ottenschot (389 punten)

4. Martin te Rietmole (387 punten)

5. Yvette IJmker (379 punten)

6. Jesper Arends (378 punten)

7. Marianne Baas (378 punten)

8. Jurre Grashof (378 punten)

9. Lili Oulès-Heming (378 punten)

10. Familie Spoelder (378 punten)