Lezerstour: algemeen klassement op z'n kop, Joeri Bonke neemt leiding over

De 17de etappe heeft tot grote verschuivingen geleid in het algemeen klassement van de Lezerstour. Joeri Bonke is de nieuwe leider onder de deelnemers via De Twentsche Courant Tubantia . Karin Pot-Evering staat op de tweede plaats, Job Berkhout zakte terug naar de vijfde positie. In het dagklassement kwamen Emiel Rutgerink en Niek van Druten tegelijk over de finish.

Brandon McNulty eindigde als derde in de bergetappe van woensdagmiddag. Enkele deelnemers uit de top tien van het klassement hadden de Amerikaanse renner niet in de ploeg opgenomen, terwijl hij toch 36 kostbare punten opleverde. Onder andere Jaap Suhre (402 punten), Joeri Bonke (392 punten) en Ronny Kosters (392 punten) hadden McNulty in de ploeg, Karin Pot-Evering (356 punten) en Job Berkhout (323 punten) niet. Het zorgde ervoor dat het algemeen klassement op z'n kop werd gezet.

Wissels

Het is inmiddels niet meer mogelijk om renners te wisselen in de Lezerstour. Dat betekent dat de ploegen definitief zijn tot aan de finish in Parijs. Veel deelnemers maakten nog gebruik van de laatste mogelijkheid om te wisselen. In de afgelopen 24 uur werd Primoz Roglic het meest uit de ploeg verwijderd (1.774 keer), gevolgd door Jakob Fuglsang (466 keer). Louis Meintjes (1.089 keer) en Nairo Quintana (984 keer) werden daarentegen het meest toegevoegd.

Dagklassement

Emiel Rutgerink en Niek van Druten verzamelden evenveel punten (425) en delen daarmee de dagzege. Iedereen in de top tien van het dagklassement had Brandon McNulty in de ploeg. Frank Bastin volgde op vijf punten van de twee dagwinnaars. Bennie Nijhuis (419) en Stephan Groothuis (414) maken de top vijf compleet.

Volledige top tien van etappe 17: 1. Emiel Rutgerink (425 punten)

2. Niek van Druten (425 punten)

3. Frank Bastin (420 punten)

4. Bennie Nijhuis (419 punten)

5. Stephan Groothuis (414 punten)

6. Yvonne Baalhuis (414 punten)

7. Hans Mensink (414 punten)

8. Roelof Everts (414 punten)

9. Mannes Wolters (414 punten)

10. Guus ter Horst (414 punten)

Algemeen klassement

Joeri Bonke is de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Tubantia-deelnemers. Bonke kon na de 17de etappe 392 punten bijschrijven en sprong daarmee van de derde naar de eerste positie. Jaap Suhre scharrelde van alle ‘klassementslezers’ de meeste punten bij elkaar (402) en komt met stip binnen in de top tien. Ook Ronny Kosters schoot als een raket omhoog in het algemeen klassement en is nu terug te vinden op de derde plaats. Job Berkhout noteerde slechts 323 punten en zakte terug naar de vijfde plek op de ranglijst.

Volledige top tien na etappe 17: 1. Joeri Bonke (4.898 punten)

2. Karin Pot-Evering (4.875 punten)

3. Ronny Kosters (4.840 punten)

4. Jaap Suhre (4.838 punten)

5. Job Berkhout (4.836 punten)

6. Niels Laarman (4.833 punten)

7. Ronald ter Huurne (4.833 punten)

8. Robert van der Veen (4.830 punten)

9. Tom Olde Boerrigter (4.823 punten)

10. Arjan Hassink (4.817 punten)