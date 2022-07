Lezerstour: deze Wierdense staat bovenaan het landelijke klassement en laat 55.683 wielerfans achter zich

WIERDEN - Lynette van Oostenbrugge (33) pakte deze Lezerstour al twee keer de dagzege en de Wierdense staat sinds dinsdag bovenaan in het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia . Na de etappe van deze woensdag gaat ze óók aan kop in het landelijke algemeen klassement, waarin de 55.684 deelnemers van alle DPG Media-titels staan. Dat ze zo hoog staat in de klassementen, heeft ze niet alleen aan ‘haar’ renners te danken...

„Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat mijn man de drijvende kracht achter mijn team is”, zo geeft Lynette van Oostenbrugge direct toe. „Hij is de Tourkenner van ons.” Haar man is Ruben Baas (36) en hij doet al meer dan twintig jaar mee met de Lezerstour van Tubantia. „De eerste keer toen ik 14 of 15 was. Vanaf dat moment heb ik ook geen enkele editie overgeslagen.”

Nog niet eerder had hij zoveel succes met de samenstelling van een team. „Ooit heb ik eens een dagklassement gewonnen, maar dat is echt al heel lang geleden. Ik kan mij nog herinneren dat je in het verleden een deelnemersformulier per post moest opsturen. Als je per ongeluk een verkeerd nummer had opgeschreven, dan zat je ineens vast aan een renner die minder goed was.”

In de editie van 2022 heeft Ruben duidelijk meer succes en zit hij inmiddels ook niet meer vast aan renners die hij liever niet heeft. „We zijn al door de vijf wissels heen”, zegt hij met een lach. „We hebben echt ingezet op succes in de eerste week van de Tour de France. Dat is goed gelukt, maar in de komende periode zullen we waarschijnlijk terugzakken in het klassement.”

Twee teams

De reden waarom hij onder de naam van zijn vrouw meespeelt, is eenvoudig. „Elk jaar speel ik met twee teams mee in de Lezerstour. Onder mijn eigen naam heb ik een team gekozen met meer klassementsrenners en sprinters. Met dat team ben ik ook wat zuiniger met de wissels. Het loopt alleen nog niet zo goed.” Na de vijfde etappe is hij onder zijn eigen naam terug te vinden op plek 1.832 in het algemeen klassement van Tubantia (1.247 punten).

Reacties

Ruben en Lynette ontvangen leuke reacties op hun deelname aan de Lezerstour. „We krijgen veel berichten”, aldus Lynette. „Ook van mensen die ik al een tijdje niet gesproken heb. Leuk om te zien hoe het leeft. Zelf kom ik uit een gezin met alleen meiden, van huis uit ben ik niet opgegroeid met de wielersport. Sinds ik Ruben ken, krijg ik veel meer van het wielrennen mee. Het heeft er uiteindelijk zelfs voor gezorgd dat ik een wielrenfiets heb aangeschaft. Het kijken van de Tour de France zal de komende jaren weer vaker gaan gebeuren nu Ruben onze zoon (1) er al kennis mee laat maken.”

Dagklassement

Van de deelnemers van De Twentsche Courant Tubantia won Ruben Oost de dagrit met 260 punten. Marian Oude Elberink-van der Aa werd tweede met 253 punten, gevolgd door Tom Hoekman (250 punten).

Volledige top tien van etappe 5: 1. Ruben Oost (260 punten)

2. Marian Oude Elberink-van der Aa (253 punten)

3. Tom Hoekman (250 punten)

4. Karin Evering (250 punten)

5. Ben van der Kolk (250 punten)

6. B. Slütter (247 punten)

7. Erwin ter Huurne (246 punten)

8. Lynette van Oostenbrugge (243 punten)

9. Loek Bekhuis (242 punten)

10. Wouter Felix (242 punten)

Algemeen klassement

Lynette van Oostenbrugge blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Zij verzamelde tot nu toe al 1.682 punten. Zij staat, zoals gemeld, ook bovenaan in het landelijke klassement van alle titels van DPG Media. In de Lezerstour van De Twentsche Courant Tubantia is Madee Lammerink momenteel tweede met 1.642 punten. C.F. Dijkstra-Roelofs vindt zichzelf terug op de derde plaats met 1.640 punten.

Volledige top tien van het algemeen klassement: 1. Lynette van Oostenbrugge (1.682 punten)

2. Madee Lammerink (1.642 punten)

3. C.F. Dijkstra-Roelofs (1.640 punten)

4. Lodewijk Gerritsen (1.632 punten)

5. Giel Dekker (1.629 punten)

6. Dinet Punt (1.619 punten)

7. Loek Bekhuis (1.613 punten)

8. Marian Oude Elberink-van der Aa (1.603 punten)

9. Harrie Kleinsman (1.599 punten)

10. Mick Engbers (1.592 punten)

Volledig scherm De finish van de vijfde etappe. © ANP / EPA