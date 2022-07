Lezerstour: grote verschuivingen in algemeen klassement, nieuwe ‘geletruidrager’

Topfavoriet Tadej Pogacar kwam wederom als eerste over de streep in de Tour de France. De Sloveen behoudt dan ook de gele leiderstrui. In de Lezerstour vond er wel een wisseling plaats aan de top van het klassement. Mevrouw C.F. Dijkstra-Roelofs mag zich na de 7de etappe de nieuwe leider van het algemeen klassement noemen. De dagzege ging naar Marcel van de Plas.

De eerste bergetappe in de Tour de France heeft tot grote verschuivingen geleid in het algemeen klassement van de Lezerstour. Opvallend: in de top tien van het dagklassement staat geen enkele ‘klassementslezer’. Dat wil zeggen: de eerste tien namen in het algemeen klassement waren niet terug te vinden in de top tien van het dagoverzicht.

Wissels

Mathieu van der Poel sprak na de zesde etappe openlijk zijn twijfels uit over het voortzetten van de Tour. Dat is de deelnemers aan de Lezerstour niet ontgaan. De Nederlandse renner werd al uit 6.766 ploegen verwijderd. Adam Yates profiteerde het meest van de wissel. Hij werd door 4.414 deelnemers toegevoegd aan het team. Ook David Gaudu scoort goed met 3.520 toevoegingen binnen 24 uur.

Dagklassement

Marcel van de Plas was heer en meester in de 7de etappe van de Lezerstour. Met 421 punten kon er dan ook geen enkele twijfel bestaan over de winnaar van de dag. Hij was niet alleen de beste van de deelnemers via De Twentsche Courant Tubantia, maar ook op landelijk niveau met alle titels van DPG Media. Ria Burink-Kampkuiper kwam als tweede over de streep met 415 punten, gevolgd door Stefan Aalbers (410 punten).

Volledige top tien na etappe 7: 1. Marcel van de Plas (421 punten)

2. Ria Burink-Kampkuiper (415 punten)

3. Stefan Aalbers (410 punten)

4. Martijn Moes (409 punten)

5. Rob Kemna (407 punten)

6. Ronald ter Huurne (407 punten)

7. Karin Evering (402 punten)

8. Maarten Maris (402 punten)

9. Johan Reinerink (402 punten)

10. Edwin Löbker (401 punten)

Algemeen klassement

Lynette van Oostenbrugge en haar man Ruben Baas spraken eerder deze week de verwachting uit dat zij niet aan de top van het algemeen klassement zouden blijven. Het duo kreeg gelijk, want de overdracht van de gele trui vond vrijdagmiddag plaats na afloop van de 7de etappe. Mevrouw C.F. Dijkstra-Roelofs mag zich de nieuwe leider in het algemeen klassement noemen met 2.166 punten. Lynette van Oostenbrugge bleef steken op 2.163 punten.

Mevrouw C.F. Dijkstra-Roelofs gaat niet alleen aan kop in het klassement van De Twentsche Courant Tubantia, maar ook in het landelijke klassement. Zij houdt daarmee de eer van de deelnemers van deze krant hoog. Lynette van Oostenbrugge staat in het landelijk klassement nog altijd op de keurige tweede plaats. Job Berkhout neemt de derde plaats voor zijn rekening met 2.151 punten, waardoor de volledige top drie in het landelijk klassement uit deelnemers van Tubantia bestaat.

Volledige top tien na etappe 7: 1. C.F. Dijkstra-Roelofs (2.166 punten)

2. Lynette van Oostenbrugge (2.163 punten)

3. Job Berkhout (2.151 punten)

4. Harrie Kleinsman (2.132 punten)

5. Dinet Punt (2.131 punten)

6. Giel Dekker (2.108 punten)

7. Manon Wentink (2.101 punten)

8. Familie Winkelhorst (2.096 punten)

9. Loek Bekhuis (2.094 punten)

10. Tom Grondhuis (2.092 punten)