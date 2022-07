Lezerstour: Job Berkhout herovert gele trui, spanning in klassement om te snijden

Na de etappe van vrijdagmiddag nam Job Berkhout de gele trui weer over van Karin Evering, maar de verschillen in de top van het algemeen klassement van De Twentsche Courant/Tubantia zijn klein. Het is dan ook razend spannend in de Lezerstour. Mads Pedersen kwam in de 13de etappe als eerste over de streep, Wouter Felix greep de dagzege in het wielerspel van deze krant.