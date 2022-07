Lezerstour: Job Berkhout is de trotse leider van het algemeen klassement

UTRECHT - Na enkele bergetappes genieten de renners in de Tour de France deze maandag van een welverdiende rustdag. Een dag om te herstellen van kleine pijntjes. Ook in de Lezerstour hakten de bergen er flink in, met grote verschuivingen in het algemeen klassement tot gevolg. Job Berkhout (26) is sinds zaterdag de trotse leider in het klassement. Hoe heeft hij zijn ploeg samengesteld?

„Dit had ik niet verwacht”, reageert Job Berkhout op zijn eerste plek in het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia. De 26-jarige student – en zoon van Paul Berkhout, waarnemend hoofdredacteur van deze krant – speelde wel vaker mee met de Lezerstour, maar stond niet eerder zo hoog op de ranglijst. „Dit jaar heb ik me echt op het laatste moment aangemeld en haastig een ploeg in elkaar gezet.”

Samenstellen van de ploeg

„Daarbij ben ik vooral op mijn gevoel afgegaan. Je weet dat de eerste etappes vlak zijn en dus goed voor de sprinters. De renners die op dat moment het beste oogden, heb ik opgenomen in de ploeg. Je kunt wel heel veel tijd stoppen in het samenstellen van een team, maar uiteindelijk weet je het nooit zeker. De zekerheidjes zoals Pogacar en Vingegaard heeft bijna iedereen. Je moet het echt hebben van de verrassingen.”

In zijn eigen ploeg heeft hij bijvoorbeeld gekozen voor Matej Mohoric. „Hij heeft nog niet veel laten zien, maar misschien heeft hij dinsdag wel z’n dag. In het voorjaar was hij erg goed, ook in de bergen als aanvaller. Het is een renner die nog wel eens kan verrassen.” Met Magnus Cort en Tom Pidcock haalde Berkhout vanaf de start van de Tour ook al veel punten binnen.

Studie

In het dagelijks leven is Berkhout bezig met promotieonderzoek. Hij ontwikkelt een nieuwe methode om de schadelijkheid van chemische stoffen voor de hersenontwikkeling van een ongeboren kind te bepalen. Zonder het gebruik van proefdieren. Het is een project in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het RIVM.

In zijn vrije tijd mag hij graag de Tour de France volgen. „Een wielerfanaat zou ik mezelf niet noemen, maar ik weet wel een beetje wie goed is. Het is leuk om te volgen en wielrennen wordt thuis ook regelmatig besproken. Net als de Lezerstour trouwens. Ik speelde voor het eerst mee toen ik 14 was. M’n vader stelde toen het grootste deel van het team samen. Zelf mocht ik dan ook nog een paar renners uitkiezen. Hij heeft het mij goed geleerd”, zegt hij met glimlach.

Verwachtingen

„Wat ik nog verwacht van de Tour en van de Lezerstour? Er kan heel veel gebeuren in de etappes die nog komen. Pogacar heeft de beste papieren, maar ik hoop eigenlijk dat Vingegaard de Tour gaat winnen. Ook in het klassement van de Lezerstour zijn de verschillen klein. Het zou mooi zijn als ik de overwinning over de streep weet te trekken.” Ongeacht de uitslag, de aandacht voor het wielrennen zal er niet minder om worden. „De Vuelta rijdt dit jaar door Utrecht. Samen met m’n vader ga ik daar zeker een kijkje nemen.”

Volledige top tien van het algemeen klassement na etappe 9: 1. Job Berkhout (2.755 punten)

2. Benno Hartman (2.711 punten)

3. Tom Olde Boerrigter (2.705 punten)

4. Richard Trigg (2.695 punten)

5. Karin Evering (2.693 punten)

6. Corine Weda (2.693 punten)

7. Mark Weda (2.693 punten)

8. Jan Nijenhuis (2.690 punten)

9. Gijs Vuurboom (2.681 punten)

10. Charles Brummelhuis (2.680 punten)