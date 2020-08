Lezerstour richting de 10.000 deelnemers: nog één dag om in te schrijven

Bij FC Twente zijn de fysieke verschil­len nog groot

27 augustus HENGELO - FC Twente-trainer Ron Jans moet nog even geduld hebben voordat hij alle nieuwelingen volledig kan belasten. Ook in het oefenduel tegen het gelegenheidsteam van werkloze voetballers (2-1 winst) was de selectie fysiek nog niet op gewenste sterkte.