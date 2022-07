Lezerstour: Tubantia-deelnemers domineren landelijk klassement

De deelnemers via De Twentsche Courant Tubantia doen het opvallend goed in het landelijke klassement. Lynette van Oostenbrugge gaat nu twee dagen aan de leiding in dat klassement, terwijl in de top tien nog zeven andere deelnemers van deze krant zijn terug te vinden. C.F. Dijkstra-Roelofs staat inmiddels op de tweede plek in het landelijk klassement. Dinet Punt (vierde), Giel Dekker (vijfde), Harrie Kleinsman (zevende), Loek Bekhuis (achtste), Madee Lammerink (negende) en Lodewijk Gerrittsen (tiende) gooien eveneens hoge ogen.