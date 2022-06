‘Lieke Martens verruilt Barcelona voor Paris Saint-Germain’

Rico Verhoeven maakt zijn tegenstan­der bekend voor gevecht in Ahoy

Rico Verhoeven maakt op 29 oktober in Ahoy zijn rentree in de boksring. De wereldkampioen kickboksen neemt het dan op tegen Hesdy Gerges. Dat zal gebeuren op een speciaal evenement: Hit It. Het is een nieuwe sport- en entertainmentshow waar Verhoeven zelf de drijvende kracht achter is.

