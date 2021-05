‘Ligt het bij FC Twente weer aan de trainer? En wie drukte de komst van Vloet bij Heracles er door?’

In de Podcast Ballen Verstand nemen Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde het weekend van uitersten door. Heracles won eenvoudig van VVV, bij FC Twente werden na de ontluisterende voorstelling bij Fortuna Sittard harde noten gekraakt. Gebeurde dat in de eerste emotie, of gaat de bezem er echt door, zoals trainer Ron Jans dat zei? En als hij gaat vegen, wordt het dan beter? En hoe zit het met trainer zelf? In Enschede is het de normaalste zaak dat na een paar nederlagen de pijlen richting de hoofdtrainer gaan. Is dat nu ook het geval, of blijft het nog relatief rustig ondanks het vele gemopper over het slechte spel?