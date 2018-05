Ligthart twittert vanuit ambulance na spectaculaire crash

Brama over naderende terugkeer: ‘Moeten club weer omhoog zien te krijgen’

17:45 ENSCHEDE – Wout Brama draagt komend seizoen weer het shirt van FC Twente. De middenvelder is blij terug te keren in Enschede. “FC Twente kwam nu langs en toen het steeds dichterbij kwam raakte ik er steeds enthousiaster over, nu is het zover.”